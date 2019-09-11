2019/09/11 | 00:34

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اعلان الحداد الرسمي في كربلاء المقدسة لمدة ٣ ايام

بناء على الطلب المقدم من محافظ كربلاء المقدسة الاستاذ نصيف الخطابي

ورئيس مجلس المحافظة الاستاذ علي المالكي وموافقة دولة رئيس مجلس

الوزراء الاستاذ عادل عبدالمهدي المحترم ، تعلن الحكومة المحلية في

محافظة كربلاء المقدسة الحداد الرسمي لمدة ٣ ايام على ارواح شهداء

عاشوراء زوار الإمام الحسين عليه السلام الذين أستشهدوا اليوم أثناء

ركضه طويريج والذين استشهدوا ذوبانا وولائا في حب الامام عليه

السلام.وبهذه المناسبة الاليمة نتقدم إلى ذوي الشهداء والجرحى بخالص العزاء

وعظيم المواساة، ونسأل الله أن يحشرهم مع الشهداء والصديقين في جنات

الخلد ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ، سائلين الله سبحانه وتعالى أن

يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل ..

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