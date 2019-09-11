2019/09/11 | 00:34

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#نيجيرڤان_بارزاني يعزي ذوي ضحايا حادثة #كربلاء

وجه السيد نيجيرڤان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، تعازيه من خلال

رسالة إلى ذوي ضحايا الحادث الذي وقع اليوم بكربلاء، معبراً عن

استعداد إقليم كوردستان لاستقبال الضحايا، وهذا نص الرسالة:نتقدم بتعازينا القلبية الحارة إلى ذوي ضحايا الحادث الذي وقع اليوم

في كربلاء نتيجة تزاحم الزوار المشاركين في مراسم عاشوراء، والذي أدى

إلى وفاة أكثر من ٣٠ شخصاً وإصابة عشرات آخرين.كما نعبر عن مشاركتنا إياهم الحزن العميق على هذا المصاب المؤلم داعين

الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالجنة على الضحايا

وبالشفاء العاجل على الجرحى.ونعلن عن استعداد إقليم كوردستان لتقديم جميع أنواع المساعدات الطبية

واستقبال الجرحى.نيجيرڤان بارزانيرئيس إقليم كوردستان١٠ أيــــلول ٢٠١٩

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