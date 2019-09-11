الصحة تعلن الحصيلة النهائية لضحايا حادثة كربلاء

2019/09/11 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الحصيلة النهائية لضحايا حادثة كربلاء.وذكر المتحدث الرسمي للوزارة، سيف البدر، في بيان ان “الحصيلة النهائية لضحايا كربلاء، ٣١ شهيدا ومنهم ٣٠ منهم توفوا في ارض الحادث ، و ١ توفي اثناء نقله الى المستشفى”.واضاف ان “١٠٢ جريح، و ٨٢ راقدين، ٩ في حالة حرجة”.واشار ان “وزير الصحة والبيئة الدكتور علاء الدين العلوان لا يزال يجري زيارات للمؤسسات الصحية للاطلاع على حالة الجرحى”

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