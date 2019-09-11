عبد المهدي: ما حدث في كربلاء ممكن ان يحدث حتى في البلدان المتقدمة

2019/09/11 | 00:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، ان ما حدث في كربلاء المقدسة ممكن ان يحدث حتى في البلدان المتقدمة.

وقال في تصريحات للصحفيين بخلال تفقده المصابين بالحادث: ان "عملية الانقاذ السريعة والجيدة حالت دون وقوع كارثة في حادث التدافع".واشاد رئيس الوزراء بالتعاون بين دائرة صحة كربلاء والعتبات المقدسة ما اثمر عن انقاذ حياة المئات، مبينا ان "معنويات المصابين مشجعة، وهم يتمنون الشهادة تأسياً بالامام الحسين {عليه السلام}.



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