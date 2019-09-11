لوريينتيس: الغضب سلاحنا أمام ليفربول

2019/09/11 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

شدد أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، على أن فريقه يجب أن يدخل أرض الملعب أمام ليفربول، بحالة كبيرة من الغضب، من أجل تحقيق

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