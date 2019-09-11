2019/09/11 | 00:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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شدد أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، على أن فريقه يجب أن يدخل أرض الملعب أمام ليفربول، بحالة كبيرة من الغضب، من أجل تحقيق
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لوريينتيس: الغضب سلاحنا أمام ليفربول) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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