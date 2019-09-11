اعلان الحداد وتعطيل الدوام الرسمي في كربلاء المقدسة لمدة 3 ايام

2019/09/11 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت الحكومة المحلية، اليوم الاربعاء، الحداد وتعطيل الدوام الرسمي في كربلاء المقدسة لمدة 3 ايام.

وذكرت الحكومة في بيان تلقته "الغد برس"، انه "بناء على الطلب المقدم من محافظ كربلاء المقدسة، نصيف الخطابي ورئيس مجلس المحافظة، علي المالكي وموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، تعلن الحكومة المحلية في محافظة كربلاء المقدسة الحداد الرسمي، وتعطيل الدوام لمدة ٣ ايام على ارواح شهداء عاشوراء زوار الإمام الحسين عليه السلام الذين أستشهدوا اليوم أثناء ركضه طويريج والذين استشهدوا ذوبانا وولائا في حب الامام عليه السلام".

واضاف "بهذه المناسبة الاليمة نتقدم إلى ذوي الشهداء والجرحى بخالص العزاء وعظيم المواساة، ونسأل الله أن يحشرهم مع الشهداء والصديقين في جنات الخلد ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل".

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