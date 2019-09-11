اعلان الحداد الرسمي في كربلاء لمدة 3 ايام

2019/09/11 | 00:41

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بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء، الاربعاء، الحداد الرسمي وتعطيل الدوام في المحافظة ل...





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