2019/09/11 | 00:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء، الاربعاء، الحداد الرسمي وتعطيل الدوام في المحافظة ل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اعلان الحداد الرسمي في كربلاء لمدة 3 ايام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - كربلاء
أعلنت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء، الاربعاء، الحداد الرسمي وتعطيل الدوام في المحافظة ل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اعلان الحداد الرسمي في كربلاء لمدة 3 ايام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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