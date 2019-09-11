محافظ كربلاء يعلن مشاركة 4 ملايين زائر في عزاء ركضة طويريج

2019/09/11 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، الثلاثاء، عن مشاركة 4 ملايين زائر في عزاء ركضة طويريج خلال مراسم عزاء عاشوراء، فيما اكد وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان، مغادرة 25 مصاباً المستشفى بعد حادث التدافع الذي وقع اليوم.وقال الخطابي خلال مؤتمر صحافي تابعته وكالة نون الخبرية، إن "الحادث كان تدافعاً وتم سقوط شهداء وجرحى"، مشيرا الى أن "الذين شاركوا في عزاء ركضة طويريج أكثر من ٤ ملايين زائر".

من جانبه اكد وزير الصحة خلال المؤتمر، إن "هناك 31 حالة وفاة و102 جرحى بينهم 25 غادروا المستشفى".

يشار الى ان وزارة الصحة اعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (10 ايلول 2019) استشهاد 31 شخصا واصابة نحو 100 اخرين جراء التدافع الذي حصل اثناء مراسم زيارة العاشر من محرم.

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