2019/09/11 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّر رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، عن عزائه العميق ومواساته لذوي شهداء وجرحى زيارة الإمام الحسين (ع) في كربلاء، جراء حالات التدافع والاختناق التي حدثت في المدينة، ودعا إلى الاهتمام برعاية ومساعدة عائلاتهم.وأكد الرئيس صالح، خلال اتصال هاتفي مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي، تقديره و تثمينه لجهود أجهزة الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية والمواطنين في إغاثة المصابين.

ودعا صالح بحسب بيان لمكتبه وتلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، دعا السلطات الأمنية والصحية والجهات المسؤولة إلى مضاعفة اليقظة واستنفار الجهود للحؤول دون تكرار وقوع هكذا أحداث، معرباً عن حزنه لاستشهاد وجرح العشرات من المواطنين.

واستمع الرئيس صالح من محافظ كربلاء إلى شرح مفصل حول ملابسات الحادث الأليم وظروفه، مثمناً دور الأجهزة الحكومية والقوات الأمنية في كربلاء، داعياً إلى المزيد من العمل لتوفير أفضل الخدمات.

يشار الى ان وزارة الصحة اعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (10 ايلول 2019) استشهاد 31 شخصا واصابة نحو 100 اخرين جراء التدافع الذي حصل اثناء مراسم زيارة العاشر من محرم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يعزي بـ"شهداء كربلاء" ويدعو لاستنفار الجهود) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يعزي بـ"شهداء كربلاء" ويدعو لاستنفار الجهود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).