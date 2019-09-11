2019/09/11 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي يوجه من كربلاء بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حادث التدافع وتأمين انسيابية دخول الزائرين وخروجهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/11 | 01:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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