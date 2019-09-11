وزير الخارجية يدعو الجامعة العربية ابلاغ الدول ايفاء تعهداتها بمؤتمر الكويت

2019/09/11 | 01:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم مع أحمد أبو الغيط الأمين العامّ لجامعة الدول العربيّة مُجمل الأوضاع السياسيّة والأمنيّة في العراق والمنطقة.

ودعا الوزير الحكيم بحسب بيان وزارة الخارجية الذي تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إلى العمل المُشترك لحلّ المُشكِلات الإقليميّة في المنطقة لتحقيق السلام في المنطقة، والاستقرار.مُشيراً إلى أنّ العراق يُعضّد توجّهات الجامعة العربيّة القاضية بتنسيق الجُهُود، وتوحيد الآراء لتخفيف التوترات، ومُواجَهة التحدّيات، وبما يُوفّر فرص الأمن، ومكافحة الإرهاب.مُشدّداً على أن تضطلع الجامعة العربيّة بحثّ الدول على الإيفاء بتعهّداتها التي أعلنت عنها في مُؤتمر إعمار العراق في الكويت.



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