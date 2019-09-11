2019/09/11 | 01:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء: الفرات نيوز} رصدت الكاميرات في كربلاء المقدسة لحظات استشهاد واصابة زوار الامام الحسين {عليه السلام} اثناء اداء مراسم عاشوراء.

وذكرت وزارة الصحة ان الحصيلة النهائية للحادث الذي حصل اثناء ركضة طويريج بلغت 131 شخصا بين شهيد وجريح.



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. اللحظات الاولى لاستشهاد زوار الامام الحسين {ع} في ركضة طويريج) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. اللحظات الاولى لاستشهاد زوار الامام الحسين {ع} في ركضة طويريج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).