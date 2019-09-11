خدعة بسيطة تتيح ‘فضح’ منشوراتك الخاصة على ‘إنستغرام’ و’فيسبوك’

2019/09/11 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف تقرير جديد عن وجود ثغرة أمنية في موقعي "إنستغرام" و"فيسبوك" تسمح للأشخاص غير المتابعين لك بمشاهدة مشاركاتك الخاصة عبر خطوات بسيطة.

وأوضح التقرير

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