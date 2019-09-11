اختبار محرك فضائي جيبي في الصين

2019/09/11 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ابتكر المهندسون الصينيون محركا أيونيا جيبيا من شأنه إطالة عمر الأقمار الصناعية الصغيرة والحيلولة دون تحويلها إلى نفايات فضائية خطيرة.

وقالت صحيفة " China

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