اعلان الحداد الرسمي لثلاثة ايام في كربلاء

2019/09/11 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة كربلاء، الاربعاء، الحداد الرسمي ثلاثة ايام على ارواح الذين استشهدوا خلال ركضة طويريج في المحافظة.وقالت المحافظة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه انه "بناء على الطلب المقدم من محافظ كربلاء نصيف الخطابي ورئيس مجلس المحافظة علي المالكي وموافقة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، تعلن الحكومة المحلية في كربلاء الحداد الرسمي لمدة ثلاثة ايام على ارواح شهداء عاشوراء زوار الإمام الحسين عليه السلام الذين أستشهدوا اليوم أثناء ركضه طويريج والذين استشهدوا ذوبانا وولائا في حب الامام عليه السلام".واضافت انه "بهذه المناسبة الاليمة نتقدم إلى ذوي الشهداء والجرحى بخالص العزاء وعظيم المواساة"، مشيرة الى انه "سيتم تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة ليومين".

وكان تدافعاً قد حدث في وقت سابق يوم امس الثلاثاء، بين الزائرين في "باب الرجاء" احد مداخل المعزين الى الصحن الحسيني خلال ركضة طويريج، فيما أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 31 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين.

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