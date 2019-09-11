العراق يعلن مواصلة استيراد الغاز الايراني الى الجنوب

2019/09/11 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال زير النفط العراقي ثامر الغضبان يوم الاربعاء ان بلاده ستواصل استيراد الغاز من ايران لتغطية حاجة المحافظات الجنوبية للطاقة الكهربائية.

وقال الغضبان انه: سنواصل استيراد الغاز الإيراني في الجنوب في الوقت الحالي.

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