نوفاك: أوبك+ ستبحث تباطؤ الطلب العالمي على النفط

2019/09/11 | 13:24

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الأربعاء، إنه قلق بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وإن تحالف أوبك+ سيبحث غداً الخميس تباطؤ الطلب على النفط.

وأضاف أنه لا توجد مقترحات جديدة لتغيير أحجام إنتاج النفط في إطار الاتفاق العالمي، لكن المجموعة قد تناقش معايير قياس جديدة لمراقبة الاتفاق.

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