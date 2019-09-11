بالفيديو.. تزايد الشكوك حول هجوم 11 سبتمبر رغم مرور 18 عاما

2019/09/11 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحل اليوم الذكرى الـ18 لهجمات الـ 11 سبتمبر والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف.كما استغلت الولايات المتحدة الحادث لغزو افغانستان والعراق بحجة محارب ال...

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