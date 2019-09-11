الدكتورة فاتن عبد الواحد الحلفي تدعو الجهات الحكومية الى وضع الخطط والاستراتيجيات لمنع حالات الانتحار

2019/09/11 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتورة فاتن عبد الواحد الحلفي الجهات الحكومية الى وضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة لمنع حدوث حالات الانتحار لجميع الفئات العمرية وخاصة لدى الشباب.وقالت الحلفي بمناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار “ان المفوضية العليا لحقوق الانسان تعمل مع الجهات المعنية لمنع عمليات الانتحار وتبذل الجهود من اجل توسيع ثقافة […]

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