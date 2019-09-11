اعتقال عدد من المتهمين بترويج المواد المخدرة والإرهاب في بغداد

2019/09/11 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، القبض على عدد من المتهمين بترويج المواد المخدرة والإرهاب في بغداد.وقالت القيادة في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت من القاء القبض على متهم في منطقة زيونه بتهمه المتاجرة بالمواد المخدرة”.واضافت، ان “قوة أخرى تمكنت من القاء القبض […]

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