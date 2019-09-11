2019/09/11 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC دعا رئيس كتلة تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، اليوم الاربعاء، مجلس القضاء الاعلى الى اطلاق استمارة الكترونية لضمان سلامة أهالي “المغيبين”.وقال الكربولي في تغريدة على تويتر “في الوقت الذي نثمن فيه مبادرة مجلس القضاء الاعلى الموقر بفتح باب الشكاوى القانونية لاهالي المغيبين، فاننا نطالبهم باطلاق استمارة الكترونية موحدة تنشر […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكربولي يخاطب القضاء بمقترح “الكتروني” يضمن سلامة أهالي “المغيبين” المركز الخبري الوطني.

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