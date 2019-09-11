حفر 20 بئرًا في حقل الناصرية.. الإضافة 40 ألف برميل يوميًا للإنتاج

2019/09/11 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة النفط، عن اتفاق بين شركتي ذي قار والحفر العراقية لحفر 20 بئرًا جديدًا في حقل الناصرية النفطي.

شركة ذي قار وقعت اتفاقًا مع شركة الحفر العراقية لحفر 20 بئرًا جديدًا في حقل الناصرية النفطي

قالت الوزارة في بيان تابعه "ألترا عراق"، إن "شركة ذي قار وقعت اتفاقًا مع شركة الحفر العراقية لحفر 20 بئرًا جديدًا في حقل الناصرية النفطي، مشيرة إلى أن "الآبار الجديدة ستضيف 40 ألف برميل يوميًا إلى الإنتاج الحالي من النفط الخام في الحقل و20 مليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب سيتم استخدامها في توليد الكهرباء".

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كانت وزارة النفط قد أعلنت في وقت سابق، عن تطوير حقل الناصرية النفطي بالجهد الوطني للوصول لطاقة 200 ألف برميل يوميًا.

فيما تضم مدينة الناصرية حقولًا نفطية غير مستثمرة كحقل الناصرية الكبير الذي من المتوقع أن ينتج 300 ألف برميل يوميًا، وقد اكتشف في العام 1973 وبدأ الحقل عمله التجريبي في حزيران/يونيو 2009، بطاقة 10 آلاف برميل يوميًا، ومن المتوقع أن تكون طاقته الكاملة 1 مليون برميل يوميًا. وفي آب/أغسطس 2018 كان إنتاجه 90 ألف برميل يوميًا، مع خطة لرفع الإنتاج إلى 200 ألف برميل يوميًا، ورفع القدرة إلى 300 ألف برميل يوميًا.

كان وزير النفط، ثامر الغضبان، أعلن في 10 أيلول/سبتمبر اقتراب العراق من الوصول إلى طاقة إنتاجية للنفط تصل إلى 5 ملايين برميل يوميًا.

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