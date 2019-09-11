2019/09/11 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت الفرق الطوعية والطلابية في محافظة الديوانية تظاهرة على شكل دستات حسينية بشارع المواكب الحسينية للمطالبة في إصلاح الأوضاع الخدمية والسياسية ورفض الفساد الإداري والمالي .وقال عدد منهم للنعيم نيوز , إن ” جميع الفرق التطوعية في الديوانية حملت وهتفت شعارات تدعوا إلى تحسين الواقع الخدمي والصحي ورفض الطائفية ونبذ التفرقة ونشر التسامح “.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في الديوانية..



تظاهرة تطالب بإصلاح الأوضاع الخدمية ورفض الفساد النعيم نيوز.

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