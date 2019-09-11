في فضيحة جديدة.. بايدن وعد بوتين بعائدات النفط العراقي مقابل دعم أميركا بحربها

2019/09/11 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لموقع “فري باكون” الامريكي، الأربعاء، أن نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن حاول رشوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعائدات النفط العراقي المضبوطة في بداية الحرب مقابل الحصول على دعم روسيا لغزو العراق في 2003.وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/، أن “بايدن طلب عقد اجتماع مع بوتين واقترح صفقة حيث تذهب جميع […]

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