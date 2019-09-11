2019/09/11 | 13:29

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المطالبة بشمول مفقودي ومختطفي الانبار بمنح وزارة الهجرة

طالب مجلس محافظة الانبار بشمول مفقودي ومختطفي المحافظة من قبل داعش

الارهابي، بمنح وزارة الهجرة .ووجه المجلس كتابا الى وزارة الهجرة والمهجرين يطالب بشمول عوائل

المفقودين والمختطفين من قبل داعش الارهابي بالمنح بسبب ظروفهم

المعاشية القاسية نتيجة فقدان ارباب عوائلهم وعدم وجود من يعيلهم.

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