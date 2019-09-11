2019/09/11 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جذبت طفلة هندية الأنظار لها بعد غنائها أغنية “يا طبطب وادلع” للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حيث أنها استطاعت أن تنطق كل كلمات الأغنية بالعربية على الرغم أنها لا تتكلم إلّا لغتها الأم، وهو ما أثار دهشة نانسي أيضًا التي علقت لاحقًا على الفيديو الخاص بالطفلة وأبدت إعجابها بأدائها.وفي التفاصيل، خلال لقاء صحفي مع نانسي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طفلة هندية تثير اندهاش نانسي عجرم بغنائها أغنية “يا طبطب وادلّع” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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