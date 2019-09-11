2019/09/11 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النجمة “سلمى بلير” عن إصابتها بمرض التصلب العصبي المتعدد عام 2018 ومنذ ذلك الوقت وهي في رحلة علاج على أمل الشفاء منه.فبدأت بعلاجها الكيماوي لتنتقل بعدها إلى علاج بدني وطبيعي مكثف حيث اعتبرته بداية رحلتها للشفاء كما صرّحت: “إنه الطريق الطويل للوصول إلى حيث أريد”.وبعد شهرين من خضوعها للعلاج نشرت سلمى السبت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سلمى بلير تنشر صورةً عارية وحليقة الرأس! وكالة صدى الاعلام للانباء.

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