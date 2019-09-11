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الأربعاء 11 سبتمبر 2019 | 01:21 مساءً | عدد القراءات : 14

الجنائية المركزية: السجن 15 عاما لمدان بالعمل في أحد تشكيلات "داعش"

بغداد/...أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية حكما بالسجن لمدة 15 عاما على مدان يعمل في ما يسمى الشرطة الإسلامية، أحد تشكيلات داعش الإرهابي في منطقة البو كمال.

وقال بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن "مدانا اعترف في التحقيق الابتدائي والقضائي بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي ونسب للعمل في صناعة العبوات الناسفة".

وأضاف انه "تدرج وأصبح مسؤول المضافات في منطقة الدورة ومن ثم نقل الى الديوان الخاص بالمشتقات النفطية ومسؤول محطات تعبئة الوقود بعد إصابته بالقصف الجوي في سوريا".

ونوه الى أن " المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدان وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

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