الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه لسياسة التوسع الإسرائيلي في فلسطين

2019/09/11 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، تأكيده على رفض سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، مؤكدا أنه لن يعترف بأية تغييرات على حدود ما قبل عام 1967.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت.

وقال ناطق باسم الاتحاد، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، "الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967 ، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك المتفق عليها بين الأطراف".

وتابع أن "سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، بما في ذلك في القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، واستمرارها، والإجراءات المتخذة في هذا السياق، هو تقويض لحل الدولتين وفرص السلام الدائم بين الطرفين".

وأعلن نتنياهو، أمس الثلاثاء، اعتزامه فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، في حال فاز بالانتخابات العامة المرتقبة في السابع عشر من أيلول الحالي، كما جدد تعهده بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

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