بعد قراءتي للقرآن وجدت نفسي مسلمة کل العمر

2019/09/11 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مغنیة أیرلندیة، “سينيد أوكونور” بعد أن أسلمت العام الماضي أنها بعد قراءتها للقرآن الکریم وجدت نفسها مسلمة کل العمر.حيث أن المغنیة الأیرلندیة “سينيد أوكونور” أسلمت العام الماضی وشرحت کیفیة إسلامها فی مقابلة تلفزیونیة أکدت فیها ذلك.وأشارت الی حبها الشدید بالإسلام قائلة أنها تشعر بالغرور والکبریاء لإعتناقها الدین الإسلامی.وأضافت انها لا تعتبر …

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