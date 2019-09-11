2019/09/11 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد صدرت محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، اعماماً إلى جميع مديريات التربية في بغداد بخصوص دوام المحاضرين بالمجان للعام المقبل.وذكرت وثيقة صادرة عن المحافظة وصل “النور نيوز” “النور نيوز” نسخة منها، أنها قررت ما يأتي: 1- السماح للمحاضرين الذين ظهرت اسماؤهم في وزارة المالية بالمباشر بإلقاء المحاضرات .2- اصدار أوامر التجديد والمباشرة.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليمات جديدة بشأن دوام المحاضرين بالمجان للعام المقبل.. تعرف عليها) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليمات جديدة بشأن دوام المحاضرين بالمجان للعام المقبل.. تعرف عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).