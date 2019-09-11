مكتب المالكي يعلق بشأن اتهامه بمحاولة تهريب أموال: هي ليبية وليت عراقية

2019/09/11 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعلق مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على مقطع فيديو نشرته صحفية لبنانية واشارت من خلاله الى العثور على اموال مسروقة من خزينة العراق بمطار دبي واشارتها الى تورط المالكي بالموضوع.وقال هشام الركابي مدير المكتب الاعلامي لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في تغريدة على موقعه بتويتر “أكاذيبكم لن تنطلي على […]

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