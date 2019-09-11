2019/09/11 | 13:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #علي_المسعود آمور ...( حب) ، فيلم يجسد الحب والموت ، الشيخوخة والخوفِ من الزمن.Amourعلي المسعود(الجزء الأول)"كلما نتقدّم في العُمر ، يؤثر فينا الألم أكثر وأكثر ، كُل شيء يُصبح أعمق ، نَرى أنفسنا في مرآة ، ولا شيء آخر خلف الصورة ، ولهذا صَنَعت هذا الفيلم ، للبحثِ خارج الإطار ، وخلقِ طرف آخر نَسْتَنِد عليه ، ونُحبه ، وفي النتيجة ..
أنا مسرور جداً لأنني صنعت فيلماً بسيطاً" ..
المخرج مايكل ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#علي المسعود - آمور ...( حب) ، فيلم يجسد الحب والموت ، الشيخوخة والخوفِ من الزمن.) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أنا مسرور جداً لأنني صنعت فيلماً بسيطاً" ..
المخرج مايكل ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#علي المسعود - آمور ...( حب) ، فيلم يجسد الحب والموت ، الشيخوخة والخوفِ من الزمن.) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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