2019/09/11 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_المسعود آمور ...( حب) ، فيلم يجسد الحب والموت ، الشيخوخة والخوفِ من الزمن.Amourعلي المسعود(الجزء الأول)"كلما نتقدّم في العُمر ، يؤثر فينا الألم أكثر وأكثر ، كُل شيء يُصبح أعمق ، نَرى أنفسنا في مرآة ، ولا شيء آخر خلف الصورة ، ولهذا صَنَعت هذا الفيلم ، للبحثِ خارج الإطار ، وخلقِ طرف آخر نَسْتَنِد عليه ، ونُحبه ، وفي النتيجة ..أنا مسرور جداً لأنني صنعت فيلماً بسيطاً" ..المخرج مايكل ......

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