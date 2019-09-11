حميد لشهب - جنون من الطراز الرفيع

2019/09/11 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حميد_لشهب تعتبر ترجمة د.يوسف الصمعان لكتاب "جنون من الطراز الرفيع" لناصر قائمي إضافة نوعية للخزانة العربية فيما يخص الطب النفسي والسياسة.تحمل هذه الترجمة، الصادرة عن دار النشر والتوزيع "جداول" ببيروت، رسالة ستساعد بدون أدنى مجال للشك على تغيير النظرة إلى الأمراض النفسية والعقلية وعلاقتها بعالم السياسة والقيادة.فعالم الأمراض النفسية والعقلية في العالم العربي والإسلامي مليئ بتمثلات خاطئة وفي كثير من الأحيا......

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