2019/09/11 | 13:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #منذر_خدام سوف أنشر على حلقات كتابي" حراك الشعب السوري من الحلم بالتغيير إلى الكارثة المحققة"(بحث وشهادة ميدانية)الفصل الأولحلم التغيير في الدولة والسلطة في سورية(الحلقة الأولى)مقدمة:في عام 2004 نشرت كتابا بعنوان :> وهو عنوان اقترحه المرحوم انطون مقدسي الذي كان مسؤولا عن نشر الكتب في وزارة الثقافة السورية.
فبحسب رأيه فإن موضوعات الكتاب المكرسة للإجابة عن أسئلة الديمقراطية في سورية تج......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#منذر خدام - حلم التغيير في الدولة والسلطة في سورية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فبحسب رأيه فإن موضوعات الكتاب المكرسة للإجابة عن أسئلة الديمقراطية في سورية تج......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#منذر خدام - حلم التغيير في الدولة والسلطة في سورية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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