منذر خدام - حلم التغيير في الدولة والسلطة في سورية

2019/09/11 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_خدام سوف أنشر على حلقات كتابي" حراك الشعب السوري من الحلم بالتغيير إلى الكارثة المحققة"(بحث وشهادة ميدانية)الفصل الأولحلم التغيير في الدولة والسلطة في سورية(الحلقة الأولى)مقدمة:في عام 2004 نشرت كتابا بعنوان :> وهو عنوان اقترحه المرحوم انطون مقدسي الذي كان مسؤولا عن نشر الكتب في وزارة الثقافة السورية.فبحسب رأيه فإن موضوعات الكتاب المكرسة للإجابة عن أسئلة الديمقراطية في سورية تج......

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