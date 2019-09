اليابان تعزي العراقيين بشهداء باب الرجاء بكربلاء

2019/09/11 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم السفير الياباني بالعراق تعازيه الى العراقيين وذوي الشهداء الذين توفوا أثر حادث مأساوي خلال تأديتهم مراسيم عاشوراء في كربلاء المقدسةوتنشر وكالة نون الخبرية نص برقية التعزية التي تقدم بها سفير اليابان لدى العراق ناوفومي هاشيموتو "يتقدم سفير اليابان لدى العراق ناوفومي هاشيموتو وكادر السفارة بخالص التعازي للشعب العراقي ولذوي الشهداء الذين توفوا أثر حادث مأساوي خلال تأديتهم مراسيم عاشوراء في كربلاء المقدسة، متمنين الشفاء التام والعاجل لجميع المصابين.

Ambassador of Japan to Iraq, Naofumi Hashimoto, and the staff of the Embassy present their sincerest condolences to the Iraqi people and the families of the martyrs who passed in a tragic incident during their participation in the Ashoura ceremonies at Holy Karbala, wishing for the full and speedy recovery of all the injured.

