2019/09/11 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية، (11 أيلول 2019) حكما بالسجن لمدة 15 عاما على مدان يعمل في ما يسمى الشرطة الإسلامية، إحدى تشكيلات تنظيم داعش، في منطقة آلبو كمال.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مدانا اعترف في التحقيق الابتدائي والقضائي بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي ونسب للعمل في صناعة العبوات الناسفة".

وأضاف انه "تدرج وأصبح مسؤول المضافات في منطقة الدورة ومن ثم نقل الى الديوان الخاص بالمشتقات النفطية ومسؤول محطات تعبئة الوقود بعد إصابته بالقصف الجوي في سوريا".

ونوه الى أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدان وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005".

بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيأة الانواء الجوية ، الثلاثاء 10 ايلول 2019، حالة الطقس لمدة خمسة ايام.

وقالت الهيأة في جداول توضيحية ان طقس اليوم سيكون مشمساً باغلب مناطق البلاد فيما يتواصل الانخفاض الطفيف بدرجات الحرارة العظمى.

وبينت ان بغداد و

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت عضو مجلس محافظة ديالى نجاة الطائي، الجمعة (6 أيلول 2019)، عن رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية للمطالبة بمقعدها في مجلس النواب.

وقالت الطائي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "في قرار المحكمة الاتحادية الأخير حول أن وجود

بغداد اليوم- ديالى

كشف رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان، طالب الخزرجي، الاربعاء (04 ايلول 2019)، عن حصول اكثر من الفي حالة طلاق في ديالى خلال 7 اشهر فيما اشار الى ان العدد الحالي ارتفع 3 اضعاف ما كان عليه عام 2018.

وقال الخزرجي في حديث لـ( ب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الجنائية المركزية: السجن 15 عاما لمدان بالعمل في إحدى تشكيلات "داعش") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الجنائية المركزية: السجن 15 عاما لمدان بالعمل في إحدى تشكيلات "داعش") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).