الإعدام شنقاً بحق ارهابي قتل ضابط في الشرطة وخمسة مواطنين

2019/09/11 | 13:36

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(المستقلة)… قضت محكمة جنايات ديالى حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق ارهابي قتل ضابط في الشرطة وخمسة مواطنين بدوافع إرهابية في منطقة المنصورية.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان أن “الهيئة الثانية لمحكمة جنايات ديالى نظرت قضية مدان اعترف بالانتماء لإحدى الفصائل الارهابية المسلحة وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت عن جريمة قتل ضابط شرطة وإصابة اثنين من حمايته في منطقة المنصورية قرية شروين”.

وأضاف أن “محكمة جنايات ديالى نظرت قضية ثانية للمدان نفسه وأصدرت حكما عليه بالاعدام شنقا حتى الموت عن جريمة قتل 5 مواطنين والتمثيل بجثثهم بعد هجوم إرهابي على قرية شروين”، لافتا إلى أن “الاحكام بحق المدان تأتي وفقاً لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005”.



(النهاية)

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