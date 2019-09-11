الجنائية المركزية: السجن 15 عاما لمدان بالعمل في أحد تشكيلات “داعش”

2019/09/11 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية حكما بالسجن لمدة 15 عاما على مدان يعمل في ما يسمى الشرطة الإسلامية، أحد تشكيلات داعش الإرهابي في منطقة البو كمال.وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “مدانا اعترف في التحقيق الابتدائي والقضائي بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي ونسب […]

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