ديالى تسجل ثلاثة الاف حالة طلاق خلال 2019

2019/09/11 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشفت منظمة حقوقية في محافظة ديالى، الاربعاء، عن اقتراب المحافظة من تسجيل 3 الاف حالة طلاق خلال العام الجاري 2019.وقال رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب الخرزجي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “محافظة ديالى تقترب من تسجيل 3 الاف حالة طلاق خلال 2019 وهو رقم مرعب يكشف عن ظاهرة خطيرة تهدد بنية […]

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