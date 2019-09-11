نائب ينصح عبد المهدي بإنهاء

2019/09/11 | 13:38

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بغداد :سومر نيوز

دعا النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر، اليوم الاربعاء، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى...

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