2019/09/11 | 13:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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نائب ينصح عبد المهدي بإنهاء "فوضى" شبكة الإعلام ويؤكد: لا مجال للتمديد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
دعا النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر، اليوم الاربعاء، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب ينصح عبد المهدي بإنهاء "فوضى" شبكة الإعلام ويؤكد: لا مجال للتمديد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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