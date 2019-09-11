2019/09/11 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور..اهالي سهل نينوى يوقدون الشموع تضامنا مع ذوي شهداء فاجعة كربلاء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور..اهالي سهل نينوى يوقدون الشموع تضامنا مع ذوي شهداء فاجعة كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).