2019/09/11 | 22:55

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العهد نيوز.



نينوى

اكد ابو جعفر الشبكي امر لواء 30 الحشد الشعبي اليوم الاربعاء، بأن عناصر حمايه النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني، يتجاوزون

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