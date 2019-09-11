تشكيل لجنة فنية عاجلة لدراسة ملف سدود ديالى

2019/09/11 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلن النائب مضر الكروي، الاربعاء، عن تشكيل لجنة فنية عاجلة لدراسة ملف سدود محافظة ديالى.وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “وزارة الموارد المائية وافقت بشكل رسمي على تشكيل لجنة فنية بشكل عاجل تشمل المختصية من (مركز الوزارة، مركز التصاميم، الهيئة العامة للتشغيل، الهيئة العامة للسدود، مديرية الموارد المائية ديالى) لدراسة ملف […]

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