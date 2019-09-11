بغداد في 2030

2019/09/11 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عدنان أبو زيد

بغداد في المساء...



أبهى منها في الصباح.



ألوان الضوء تترقرق على أمواج دجلة المحتضنة للسفن القادمة من كل حدب وصوب.



قبل سنوات ما كان لهذا النهر أن يشحن هذه الآلات العظيمة الوافدة من أوربا والعالم.



اما اليوم فقد أصبح وسيلة تواصل العراق بالعالم بعد تأهيله.

أبو نؤاس

ضفاف دجلة منمّقة بشعلات الأعياد، وعلى جانبي شارع أبو نؤاس، يتسامر الأحبة والعشاق، وينهمك محبو الثقافة والفنون والأدب في صناعة الإبداع، ومبتكرو الموضة في عرض سلع الجمال والذوق الرفيع.



الشارع يضاهي حواضر باريس وأمستردام.‏

بوابة عشتار..



تعود

تستعد بغداد للاحتفال بذكرى جلاء الاحتلال عنها، ويتزامن ذلك مع أعياد الميلاد ورأس السنة، وها هي تتزين بأبهى صورة، وتبدو لمن يراها عقدا من اللؤلؤ المنفرط بين الشوارع والساحات.



تشعر بالفخر وانت تقف الى جانب بوابة عشتار، وهي تستقيم شامخة من جديد على أرض الرافدين بعد عقود من الغربة في المتحف الالماني في برلين.

لقد رضخت الحكومة الالمانية لمطالب بغداد، واعادت البوابة إلى وطنها الأم.

40‏ مليون زائر

أهل بغداد يعشقون مدينتهم ويتّقنون المحافظة على نظافتها ورونقها.



أشجار النخيل تتوزع في الشوارع والحارات بعد حملة التشجير الوطنية الكبرى.



يحرص البغداديون على تقديم كل التسهيلات للزائرين والسائحين البالغ عددهم 40‏ مليون زائر سنويا.



مداخيل السياحة في بغداد تتفوق على معدلاتها في باريس ولندن ودبي.



أحدهم يقول: انها عاصمة ألف ليلة وليلة، أو المدينة الفاضلة التي تخيّلها الفارابي.

بغداد تحمي وتنظّف نفسها بنفسها، بعد أنْ فسخت عقود العمل مع شركات الأمن والتأمين، والتنظيف الاجنبية التي استنزفت ملايين طائلة من الأموال.

حكومة إلكترونية

بغداد مدينة مفتوحة، بعد أنْ كانت سجنا كبيرا.



انحسرت الأسوار المرتفعة حول الارصفة وانفتحت الحدائق على الشواطئ والناس.



بغداد اليوم تحتل المرتبة الاولى بين دول العالم في الجمال والنظام بعد ان مكثت في المرتبة الأخيرة طوال عقود.



تديرها حكومة إلكترونية، على غرار المدن العالمية الكبرى في استخدام تكنولوجيا المعلومات.



اتسع نطاق استخدام الإنترنت في المدينة بواقع ألف ضعف.



يمتلك كل مواطن في بغداد بطاقة ذكية للتنقل، والخدمات المصرفية، والتأمينات الاجتماعية، متصلة بشبكة المعلومات بالمدينة.

برج بغداد أعلى من برج ايفل

تأسس في بغداد مكتب للسياحة والمؤتمرات، يوفّر جميع المعلومات اللازمة، ويساعد الزائرين في العثور على فندق، أو سكن، أو مرفق عام.

400 مساحة خضراء موزعة على كل أنحاء المدينة في ديكور وطني متجانس، ابتكره مهندسون عراقيون صمموا برج بغداد، وهو أعلى من برج ايفل، وشيدوا قوس النصر وهو أفخم من قوس النصر في باريس.



المتحف العراقي توسّع خمسة أضعاف، بعد انْ أعيدت اليه الاعمال التاريخية المسروقة، وانضمّت اليه قطع التنقيبات الأثرية الجديدة.

في ساحة التحرير، وسط بغداد، تنتصب جداريتان عظيمتان، نصب الحرية لجواد سليم، وجدارية فائق حسن.



حديقة الأمة، تبدلت الى مركز للفن والثقافة والسينما، ويمكن الوصول اليها عبر شبكة من القطارات الكهربائية التي اصبحت شريان المدينة النابض.



يمكنك التجول في شارع الرشيد الممتد من باب المعظم الى الباب الشرقي بواسطة أحزمة متحركة تعمل بالكهرباء وليس بالوقود العادي تجنيا للتلوث الذي يترك اثارا جانبية على معالم الشارع.

بغداد مدينة المعلوماتية بحق، وهي اليوم مركز الاتصالات العالمية والهندسة الشبكية المتحكم في عمليات تبادل المعلومات الاقليمية.



أصبحت بغداد أول مدينة تنال لقب المدينة الرقمية في المؤتمر العالمي الذي اقيم فيها، تليها مدينة أمستردام ثم هلسنكي.

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