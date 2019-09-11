وزير الداخلية يشدد على السرعة في إغاثة المواطنين

2019/09/11 | 22:56

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بغداد / الصباح

شدد وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، أمس الأربعاء، خلال جولة تفقدية لعدد من مراكز الشرطة، على ضرورة السرعة في الاستجابة للنداءات المركزية واستغاثات المواطنين والتعامل مع الحوادث بمنتهى الانسانية.

وذكر بيان للوزارة، تلقته “الصباح”، أن “الوزير اجرى جولة تفقدية لمتابعة عمل مراكز الشرطة والمفارز والسيطرات الأمنية المنتشرة في العاصمة بغداد ، مشدداً على ضرورة السرعة في الاستجابة للنداءات المركزية واستغاثات المواطنين والتعامل مع الحوادث بمنتهى الانسانية والإحترام».

وأضاف البيان، أن “ الوزير اجرى جولة ميدانية ايضاً في أحد أسواق العاصمة، للإطلاع على أوضاع المواطنين والاستماع إلى آرائهم حول الوضع الأمني، مؤكداً ان الداخلية وضعت على رأس أولوياتها أمن وسلامة المواطنين وتبسيط الإجراءات لانجاز معاملاتهم”.

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