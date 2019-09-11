الكعبي : سنعمل على اقرار قوانين ضامنة للمرأة والشباب وتطوير القطاع الصحي والتعليمي والخاص

2019/09/11 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أبدى حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، اليوم الاربعاء، حرص مجلس النواب على اقرار حزمة تشريعات خلال الفترة القادمة تكون ضامنة لحقوق ورعاية المرأة والأخذ بدورها الريادي ، والمضي نحو اقرار اخرى داعمة للقطاع الخاص وتوفير فرص العمل للشباب وكل ما من شأنه استقرار العراق والأخذ بدوره الريادي المهم والفاعل في المنطقة والعالم .





وذكر بيان لمكتبه الاعلامي، تلقته "الغد برس"، انه "جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الذي نظمه وحضره رئيس واعضاء مكتب صندوق الامم المتحدة للسكان في العراق ، تحضيرا لقمة مؤتمر نيروبي للسكان والتنمية الذي سيعقد في كينيا في شهر تشرين الثاني من العام الحالي ، بحضور النائب عبد الباري مجيد ، ورئيس مستشاري رئاسة الجمهورية د علي شكري وعدد من المستشارين وممثلي عن وزارة التخطيط والمالية والصحة".





واشار الكعبي وفقا للبيان، ان "البلد يعاني من جملة تحديات وهي بحاجة الى بيانات و احصاءات دقيقة لكل منها ووضع معالجات سريعة لها عبر تظافر الجهود وتوحيد السياسات والخطط التشريعية والتنفيذية ، فضلا عن تعزيز الشراكة الدولية والاستفادة من التجارب الموجودة".





وأوضح النائب الاول لرئيس المجلس، ان "العراق يسعى لانضاج الرؤى ووضع خارطة طريق وسياسات وطنية لتحقيق الأهداف المنشودة التي تعكس دور ومكانة البلاد" ، مؤكدا ان "موازنة ٢٠٢٠ ستشهد تمويل العديد من المشاريع المتعلقة بالتعليم وتوفير فرص العمل وتحفيز القطاع الخاص وتطوير السياسات الصحية الشاملة".

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