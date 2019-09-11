عرب: البرلمان قدم الى الحكومة طلب استجواب لسبع وزراء واثنان منهم سيتم اقالته

2019/09/11 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد النائب عن حركة ارادة حسين عرب، الاربعاء، ان البرلمان قدم الى الحكومة طلب استجواب لسبع وزارات، لافتاً الى ان وزيرين من اصل سبعة سيتم اقالتهما.وقال عرب في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “الدورة الرابعة اقرت العديد من القوانين في سنتها الاولى، لكن اي قانون فيه جنبة مالية يرفع من البرلمان ترفضه […]

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