اربيل :بغداد مديونة للاقليم بـ 80 مليار دولار  

2019/09/11 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت حكومة اقليم كردستان، الاربعاء، عن مجمل ديونها على الحكومة الاتحادية في بغداد، مؤكدا ان هذه المديونية مثبتة بالتفاصيل والاحصاءات الكاملة.

وقال المتحدث باسم حكومة كردستان جوتيار عادل، خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل عقب اجتماع مجلس وزراء الاقليم، إن “الحكومة العراقية مديونة بـ 80 مليار دولار الى حكومة الاقليم، وهذه الاموال حقوق سيتم التباحث مع بغداد بشأنها”.

واضاف، أن “هذه المديونية مثبتة لدينا بتفاصيل واحصاءات كاملة”.

و حول موعد إعادة اموال الرواتب المدخرة لموظفي الإقليم، أوضح عادل، أن “اموال هذه القروض ليست موجودة لدى حكومة الاقليم، انما بسبب قطع الرواتب المرسلة من بغداد تم العمل بهذا النظام، وسيتم المطالبة بهذه الحقوق من بغداد”.

وكان مجلس وزراء اقليم كردستان قد حدد في وقت سابق، موعدا لزيارة وفد أربيل إلى بغداد بشان ملف الموازنة المالية.

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