الكعبي: موازنة 2020 ستشهد تمويل العديد من المشاريع المتعلقة بالتعليم وتوفير فرص العمل

2019/09/11 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، حرص مجلس النواب على اقرار حزمة تشريعات خلال المدة المقبلة

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